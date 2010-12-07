Михайличенко: после сборной найти работу непросто

Программа "ПроФутбол" расспросила экс-наставника "Динамо", молодежной и национальной сборных Украины, который уже более года находится без работы, о его профессиональных планах.

- На данный момент у меня конкретной работы нет, и на этом мы остановимся.

- На что Вы бы согласились? - Конечно, после сборной найти работу непросто. Но я воспринимаю это нормально, потому что пик разочарования уже миновал, время все сглаживает, и, слава Богу, я уже могу нормально смотреть футбол и общаться о нем.

- А что, до этого не могли? - Да, первое время я не смотрел футбол. Мне и чемпионат мира дался с большим трудом. Греческий салат теперь я тоже не люблю :) А если серьезно, то первое время было достаточно тяжело, но сейчас я в активном поиске, и если будут какие-то варианты, Вы об этом узнаете.

Террикон