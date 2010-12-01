Матч между Металлистом и Дебреценом могут перенести

Не исключено, что матч 5-го тура Лиги Европы между ФК «Металлист» (Харьков, Украина) и ВСК «Дебрецен» (Дебрецен, Венгрия), который должен начаться сегодня в 20.00 в Харькове, может быть перенесен.

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Металлист» со ссылкой на представителей УЕФА, которые отвечают за проведение матча.

Если температура перед матчем будет ниже 15 градусов мороза, то матч будет проводиться только при взаимном согласии представителей двух команд, отмечается на сайте.

По данным синоптиков, сегодня вечером в Харькове ожидается от 10 до 12 градусов мороза.