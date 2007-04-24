Ющенко возглавил оргкомитет Евро-2012 и поручил Кабмину обо всём позаботиться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возглавил организационный комитет по подготовке и проведению в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом идет речь в Указе "О мероприятиях по обеспечению подготовки и проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2012 году по футболу”, размещенному на сайте Президента Украины.

В частности, этим указом «с целью обеспечения надлежащей подготовки и проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2012 года по футболу” Президент постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 и утвердил персональный состав комитета.

Кабинету Министров Украины В.ЮЩЕНКО поручил образовать вспомогательный орган по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2012 года по футболу и обеспечить его взаимодействие с Организационным комитетом;

подготовить и подать в двухмесячный срок на рассмотрение Оргкомитета план мероприятий на 2007–2012 годы относительно подготовки и проведения в Украине Евро–2012, предусмотрев, в частности:

решение вопроса относительно ускорения строительства, реконструкции, упорядочения стадионов, других объектов физкультурно-спортивной индустрии и инфраструктуры в городах Днепропетровске, Донецке, Киеве, Львове, Одессе и Харькове с целью приведения таких объектов в соответствие с техническими характеристиками мирового уровня и введения в эксплуатацию до 2010 года;

обеспечение выполнения требований законодательства по вопросам интеллектуальной собственности во время подготовки и проведения Евро–2012;

обеспечение надлежащего функционирования транспортной сети, аэропортов, увеличения объемов и улучшение качества транспортных услуг;

разработка комплекса мероприятий по развитию туризма на 2008–2012 годы с целью создания благоприятных условий для удовлетворения потребностей болельщиков во время проведения Евро–2012;

обеспечение безопасности и охраны общественного порядка в городах Днепропетровске, Донецке, Киеве, Львове, Одессе и Харькове;

финансирование соответствующих мероприятий за счет средств Государственного бюджета Украины и других источников, не запрещенных законодательством.

Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской областным и Киевской городской государственным администрациям поручено обеспечить выполнение обязательств (гарантий), оформленных согласно с регламентом Европейского союза футбольных ассоциаций, относительно проведения Евро–2012; образовать в месячный срок организационные комитеты для разработки и реализации региональных планов мероприятий по подготовке и проведению Евро–2012.

Госкомитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по подготовке и проведению Евро–2012.

В состав Оргкомитета по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2012 года по футболу, кроме Президента, в частности, вошли:

БАЛОГА Виктор – глава Секретариата Президента Украины, заместитель председателя Организационного комитета;

СУРКИС Григорий – президент Федерации футбола Украины, член Исполкома УЕФА, заместитель председателя Организационного комитета (по согласию);

АХМЕТОВ Ринат – почетный президент акционерного общества «Футбольный клуб «Шахтер» Донецк», народный депутат Украины (по согласию);

БЛОХИН Олег – главный тренер национальной сборной команды Украины по футболу (по согласию);

БУБКА Сергей – президент Национального олимпийского комитета Украины (по согласию);

КЛИЧКО Виталий – советник Президента Украины;

КОЛОМОЙСКИЙ Игорь – вице-президент Федерации футбола Украины, председатель наблюдательного совета общества «Футбольный клуб «Днепр» Днепропетровск» (по согласию);

ТАРУТА Сергей – председатель Совета директоров Корпорации «Индустриальный союз Донбасса», президент общества «Футбольный клуб «Металлург» Донецк» (по согласию);

ШЕВЧЕНКО Андрей – капитан национальной сборной команды Украины по футболу (по согласию) и другие.