Результаты 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодняшними матчами завершился 19-й тур Чемпионата Украины по футболу

Шахтер - Арсенал 4:0 (Жадсон 17 пен, Морено 37, Эдуардо 62, Коста 79 пен.)

Волынь – Металлург З 1:0 (Пищур 56)

Оболонь - Днепр 0:1 (Селезнев 22)

Напомним, что ранее сыграли

Металлист – Металлург Д 3:1 (Тайсон 31, Олийнык 57, Пшеничных 88 - Соарес 37)

Динамо – Севастополь 2:0 (Еременко 10, Вукоевич 65)

Карпаты – Заря 4:2 (Худобяк 2, Кузнецов 63, 89, Чечер 74 – Силюк 34, Тубич 45 авт.)

Таврия – Ворскла 2:2 (Фещук 3, Идахор 11 – Чеснаков 43, Янузи 92)

Ильичевец – Кривбасс 1:1 (Тищенко 39 – Максимов 2)

***

После этого тура Чемпионат берет перерыв на всю зиму, и участников 20-го тура мы увидим лишь 5 марта следующего года.