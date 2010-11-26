У Евро-2012 появился новый Друг

Новым официальным Другом Евро-2012 стал первый вратарь сборной Украины, руководитель детской футбольной академии «Металлист» Игорь КУТЕПОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония представления Друга Евро-2012 состоялась сегодня на пресс-конференции, посвященной презентации Талисманов Евро-2012 в Харькове.

Директор турнира, руководитель МОК «Евро-2012 Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ вручил И.КУТЕПОВУ специальный диплом, удостоверяющий статус Друга Евро-2012, вымпел и значок Друга Евро-2012.

«Мы надеемся, что своим авторитетом вы будете содействовать развитию футбола», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове состоится торжественная церемония представления Талисманов Евро-2012.