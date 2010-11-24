Результаты 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (группа E-H)

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов в группах E-H

Группа E Базель - Клуж 1:0 (Альменарес 15)

Рома - Бавария 3:2 (Боррьелло 49, Росси 71, Тотти 84 пен. - Гомес 34, 39)

После пяти туров у Баварии 12 очков, у Ромы 9, у Базеля - 6, у Клужа 3.

В последнем туре 8 декабря сыграют Клуж - Рома, Бавария - Базель.

Группа F Спартак - Марсель 0:3 (Вальбуэна 18, Реми 54, Брандао 68)

Челси - Жилина 2:1 (Старридж 50, Малуда 85 - Белло 19)

После пяти туров у Челси - 15 очков, у Марселя 9, у Спартака 6, у Жилины 0.

В последнем туре 8 декабря сыграют Жилина - Спартак, Марсель - Челси.

Группа G Аякс - Реал 0:4 (Бензема 36, Арбелоа 44, Роналду 69, 81 пен.)

Осер - Милан 0:2 (Ибрагимович 65, Роналдиньо, 90+1)

После пяти туров у Реала 13 очков, у Милана 8, у Аякса 4, у Осера 3.

В последнем туре 8 декабря сыграют Милан - Аякс, Реал - Осер.

Группа H

Партизан - Шахтер 0:3 (Степаненко 53, Жадсон 59, Эдуардо 68)

Брага - Арсенал 2:0 (Мойзес 83, 90)

После пяти туров у Шахтера 12 очков, у Браги и Арсенала - по 9, у Партизана 0.

В последнем туре 8 декабря сыграют Шахтер - Брага, Арсенал - Партизан.

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Сегодня вечером тур завершат команды групп A-D

Группа A. Тоттенхэм (7) - Вердер (2), Интер (7) - Твенте (5)

Группа B. Хапоэль (1) - Бенфика (6), Шальке-04 (7) - Лион (9)

Группа C. Валенсия (7) - Бурсаспор (0), Рейнджерс (5) - МЮ (10)

Группа D. Рубин (3) - Копенгаген (7), Панатинаикос (2) - Барселона (8)