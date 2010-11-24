Результаты 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (группа E-H)
Партизан - Шахтер 0:3
Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов в группах E-H
Группа EБазель - Клуж 1:0 (Альменарес 15)
Рома - Бавария 3:2 (Боррьелло 49, Росси 71, Тотти 84 пен. - Гомес 34, 39)
После пяти туров у Баварии 12 очков, у Ромы 9, у Базеля - 6, у Клужа 3.
В последнем туре 8 декабря сыграют Клуж - Рома, Бавария - Базель.
Группа FСпартак - Марсель 0:3 (Вальбуэна 18, Реми 54, Брандао 68)
Челси - Жилина 2:1 (Старридж 50, Малуда 85 - Белло 19)
После пяти туров у Челси - 15 очков, у Марселя 9, у Спартака 6, у Жилины 0.
В последнем туре 8 декабря сыграют Жилина - Спартак, Марсель - Челси.
Группа GАякс - Реал 0:4 (Бензема 36, Арбелоа 44, Роналду 69, 81 пен.)
Осер - Милан 0:2 (Ибрагимович 65, Роналдиньо, 90+1)
После пяти туров у Реала 13 очков, у Милана 8, у Аякса 4, у Осера 3.
В последнем туре 8 декабря сыграют Милан - Аякс, Реал - Осер.
Группа H
Партизан - Шахтер 0:3 (Степаненко 53, Жадсон 59, Эдуардо 68)
Брага - Арсенал 2:0 (Мойзес 83, 90)
После пяти туров у Шахтера 12 очков, у Браги и Арсенала - по 9, у Партизана 0.
В последнем туре 8 декабря сыграют Шахтер - Брага, Арсенал - Партизан.
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Сегодня вечером тур завершат команды групп A-D
Группа A. Тоттенхэм (7) - Вердер (2), Интер (7) - Твенте (5)
Группа B. Хапоэль (1) - Бенфика (6), Шальке-04 (7) - Лион (9)
Группа C. Валенсия (7) - Бурсаспор (0), Рейнджерс (5) - МЮ (10)
Группа D. Рубин (3) - Копенгаген (7), Панатинаикос (2) - Барселона (8)