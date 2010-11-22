Милевский: играем, как можем

Артем Милевский считает себя виноватым в том, что его "Динамо" сыграло вничью в матче 18 тура с "Металлистом".

"Как не забил пенальти? Хотел пробить сильно и наверняка, под пререкладину. Вышло не очень хорошо. На мне лежит большая вина, что мы не выиграли. Мы играем, как можем. У нас только 13-14 человек, матчи через три дня на четвертый, плюс сборная... Наверно, все чувствуют усталость. В таком же ритме играет и "Металлист". Поэтому вышла игра без большого количества голевых моментов. Но боевая, каждый хотел победить", - цитирует игрока Чемпион.

Милевский также надеется, что "Динамо" еще не потеряло шансы на золото чемпионата Украины.

"Когда год назад у нас было семь очков преимущества, также все считали, что мы чемпионы. Еще ничего не ясно, все может произойти".