Суркис: всё придётся строить с нуля, но нам доверяют

Чемпионат Европы, который пройдет в июне 2012 года, будет лучшим в истории, но для этого Украине придется все строить с нуля.

Об этом, как пишет “Газета по-киевски”, глава Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС рассказал на пресс-конференции.

Уже через несколько недель, по его информации, Украина начнет сотрудничество с УЕФА. Первым делом планируется подписание соглашения с УЕФА. Затем нужно будет создать огромное количество соответствующих структур, в частности Комитет по организации чемпионата.

"У нас сегодня практически ничего нет, – признался Г.СУРКИС. – Но нам доверяют, хотя мы не создали мощную инфраструктуру". По словам президента ФФУ, именно на открытии Дома футбола в конце ноября боссы УЕФА удостоверились, что Украина может все построить в кратчайшие сроки.

Впрочем, глава Федерации пообещал лично помочь с инвесторами.

"Я буду советовать инвесторам вкладывать деньги", - сказал он. По словам главы Федерации, Украине нужны внутренние инвестиции – например, такие, какие делают АХМЕТОВ и КОЛОМОЙСКИЙ, которые уже начали строительство новых арен. "Мы должны создать национальную программу инвестиций", – сказал президент ФФУ.

При подготовке Украина не будет оглядываться на другие страны: "Не существует ни одной универсальной модели", – сказал Г.СУРКИС. Строительство всей инфраструктуры – отелей, дорог, стадионов, по его словам, будет происходить одновременно: "У нас есть уже четкий план".

Кроме того, Г.СУРКИС заверил, что с ожидающимся наплывом миллиона туристов на время чемпионата проблем не будет, мол, каждый год Украину и Польшу посещает 22 миллиона – и ничего.

По требованиям УЕФА, все арены должны быть готовы до 2010 года. Г.СУРКИС пообещал, что сделает все, чтобы сохранить НСК "Олимпийский в Киеве - именно эта арена заявлена как место проведения финала чемпионата.

«Нужно сравнять с землей все, что построено перед стадионом", - сказал он.

Кроме того, по словам Г.СУРКИСА, в Киеве на месте ипподрома могут построить еще один стадион: "94 голосами Киевсовет поддержал идею строительства новой арены. Таким образом, мы предложим УЕФА оба стадиона, а они уже будут выбирать, где проводить финал". Планируется, что новая арена будет вмещать 65 тыс. зрителей – на 12 тыс. меньше, чем реконструированный "Олимпийский".

Однако Г.СУРКИС не исключил, что другие города также смогут принять Евро: "Мы попытаемся уговорить УЕФА расширить аудиторию". Ведь вероятно, что количество матчей Евро-2012 будет увеличено с 31 до 51 поединка – если УЕФА увеличит состав участников до 24 команд. Решение об этом будет приниматься на Конгрессе в 2008 году. Таким образом, "резервные" Харьков и Одесса смогут также провести матчи чемпионата – президент "Металлиста" ЯРОСЛАВСКИЙ, по словам Г.СУРКИСА, уже пообещал в Харькове построить стадион на 43 тыс. зрителей. Президент ФФУ также отметил: "Я должен был бы повеситься, если бы мы привезли из Кардиффа ноль голосов".