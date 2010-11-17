Украинская сборная везет из Швейцарии трудную ничью

Завершился товарищеский матч между сборными Швейцарии и Украины

Швейцария - Украина 2:2 (Фрай 40, 63 - Алиев 48, Коноплянка 75).

Исполнительское мастерство швейцарцев всю игру давало им неуклонное очевидное преимущество, однако немного везения и выдержки помогли украинской сборной дважды сравнять счет. В первом случае мяч, пробитый Алиевым со стандарта, обошел стенку и отрикошетил от бежавшего к воротам Ярмоленко. Во втором игру на себя взял Коноплянка, расстреляв с ходу от угла штрафной дальнюю девятку. Конец игры удалось перевести в относительно спокойное русло.

Результаты остальных матчей:

Малави - Руанда 2:1

Саудовская Аравия - Гана 0:0

Китай - Латвия 1:0

Гонконг - Парагвай 0:7

Черногория - Азербайджан 2:0

Оман - Беларусь 0:4

Кувейт - Ирак 1:1

Словакия - Босния и Герцеговина 2:3

Россия - Бельгия 0:2

Эстония - Лихтенштейн 1:1

Албания - Македония 0:0

Аргентина - Бразилия 1:0

Болгария - Сербия 0:1

Венгрия - Литва 2:0

Сенегал - Габон 2:1

Египет - Австралия 3:0

Израиль - Исландия 3:2

Мали - Конго 3:1

Дания - Чехия 0:0

Люксембург - Алжир 0:0

Швейцария - Украина 2:2

Австрия - Греция 1:2

Голландия - Турция 1:0

Италия - Румыния 1:1

Польша – Кот д’Ивуар 3:1

ЮАР - США 0:1

Швеция - Германия 0:0

Северная Ирландия - Марокко 1:1

Ирландия - Норвегия 1:2

Словения - Грузия 1:2

Англия - Франция 1:2

Португалия - Испания 4:0