Украинская сборная везет из Швейцарии трудную ничью
Ярмоленко забил гол левой лопаткой
Завершился товарищеский матч между сборными Швейцарии и Украины
Швейцария - Украина 2:2 (Фрай 40, 63 - Алиев 48, Коноплянка 75).
Исполнительское мастерство швейцарцев всю игру давало им неуклонное очевидное преимущество, однако немного везения и выдержки помогли украинской сборной дважды сравнять счет. В первом случае мяч, пробитый Алиевым со стандарта, обошел стенку и отрикошетил от бежавшего к воротам Ярмоленко. Во втором игру на себя взял Коноплянка, расстреляв с ходу от угла штрафной дальнюю девятку. Конец игры удалось перевести в относительно спокойное русло.
Результаты остальных матчей:
Малави - Руанда 2:1
Саудовская Аравия - Гана 0:0
Китай - Латвия 1:0
Гонконг - Парагвай 0:7
Черногория - Азербайджан 2:0
Оман - Беларусь 0:4
Кувейт - Ирак 1:1
Словакия - Босния и Герцеговина 2:3
Россия - Бельгия 0:2
Эстония - Лихтенштейн 1:1
Албания - Македония 0:0
Аргентина - Бразилия 1:0
Болгария - Сербия 0:1
Венгрия - Литва 2:0
Сенегал - Габон 2:1
Египет - Австралия 3:0
Израиль - Исландия 3:2
Мали - Конго 3:1
Дания - Чехия 0:0
Люксембург - Алжир 0:0
Швейцария - Украина 2:2
Австрия - Греция 1:2
Голландия - Турция 1:0
Италия - Румыния 1:1
Польша – Кот д’Ивуар 3:1
ЮАР - США 0:1
Швеция - Германия 0:0
Северная Ирландия - Марокко 1:1
Ирландия - Норвегия 1:2
Словения - Грузия 1:2
Англия - Франция 1:2
Португалия - Испания 4:0