Кличко возобновляет переговоры с Хэем

Чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко заявил BBC о том, что он хочет «в течение следующего месяца» подписать контракт на объединительный поединок против обладателя титула WBA Дэвида Хэя весной следующего года. «Хватит болтать, — сказал Виталий. — Я готов подписать контракт в любой момент, давай встретимся весной. Больше никаких отговорок, он очень много говорит, он очень хорош в этом, но остается вопрос: хороший он боксер или нет?»

По словам Виталия, он готов разделить призовой фонд поровну и встретиться с Хэем на любой территории. «Давай обсудим, где мы проведем бой. Давай встретимся в США. Я слышал об очень интересном предложении от Мэдисон Сквер Гарден. Я готов драться в США, Германии или Британии».

Allboxing.ru