Результаты матчей 17 тура Чемпионата Украины по футболу

20:56, 13 ноября 2010
Спорт
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"Выстрелили" Ворскла и Металлист

Завершились сегодняшние матчи 17 тура Чемпионата Украины по футболу. Настоящим  фейерверком голов порадовали своих болельщиков подопечные Николая Павлова и Мирона Маркевича

Ильичевец - Ворскла 2:6 (Антонов 53, Кравченко 76 – Сачко 20, 60, 64, Маркоски 43, Есин 69, Селин 89)

Шахтер - Металлург З 2:1 (Адриано 26 пен., Морено 63 – Писоцкий 72)

Металлист - Севастополь 4:0 (Девич 32, 43 пен., Гуйе 76, Фининьо 86)

Напомним, что вчера сыграли:

Оболонь - Металлург Д 1:1 (Кучеренко 6 пен. - Мгуни 43)

В воскресенье состоятся заключительные поединки тура:

Арсенал - Заря 

Таврия - Динамо 

Карпаты - Кривбасс

Волынь - Днепр

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