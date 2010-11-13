Результаты матчей 17 тура Чемпионата Украины по футболу
20:56, 13 ноября 2010Спорт
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"Выстрелили" Ворскла и Металлист
Завершились сегодняшние матчи 17 тура Чемпионата Украины по футболу. Настоящим фейерверком голов порадовали своих болельщиков подопечные Николая Павлова и Мирона Маркевича
Ильичевец - Ворскла 2:6 (Антонов 53, Кравченко 76 – Сачко 20, 60, 64, Маркоски 43, Есин 69, Селин 89)
Шахтер - Металлург З 2:1 (Адриано 26 пен., Морено 63 – Писоцкий 72)
Металлист - Севастополь 4:0 (Девич 32, 43 пен., Гуйе 76, Фининьо 86)
Напомним, что вчера сыграли:
Оболонь - Металлург Д 1:1 (Кучеренко 6 пен. - Мгуни 43)
В воскресенье состоятся заключительные поединки тура:
Арсенал - Заря
Таврия - Динамо
Карпаты - Кривбасс
Волынь - Днепр
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