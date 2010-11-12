Хитцфельд назвал состав на матч со сборной Украины

Главный тренер сборной Швецарии по футболу Оттмар Хитцфельд назвал состав команды на товарищеский матч со сборной Украины, который состоится 17 ноября.

Впервые за последние 15 месяцев в национальную команду вызван защитник "Арсенала" Йоан Джуру, который восстановился после травмы, информирует СЭ со ссылкой на Reuters.

вратари: Бенале ("Вольфсбург"), Вельфли ("Янг Бойз")

защитники: Лихштайнер ("Лацио"), Аффольтер ("Янг Бойз"), Джуру ("Арсенал"), Грихтинг ("Осер"), Фон Берген ("Чезена"), Циглер ("Сампдория")

полузащитники: Бехрами ("Вест Хэм"), Желсон Фернандеш ("Кьево"), Д. Деген ("Янг Бойз"), Инлер ("Удинезе"), Швеглер ("Айнтрахт"), Барнетта ("Байер"), Маргайрас ("Цюрих"), Шакири, Штокер (оба - "Базель")

нападающие: Фрай, Штреллер ("Базель"), Хакан Якин ("Люцерн")

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