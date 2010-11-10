Динамо выходит в полуфинал Кубка Украины

Не без проблем

Завершился матч 1/4 Кубка Украины по футболу Сталь – Динамо. Киевляне переломили игру, в которой счет открыли соперники, и с трудом удержали ситуацию, оставшись вдесятером. Сталь – Динамо 2:3 (Шевченко 44, Локтионов 90+1 – Милевский 49, 60, Одинцов 54 автогол) Напомним, что раньше сыграли: Заря - Днепр 1:1, по пенальти - 4:5 Сегодня же состоятся поединки: Шахтер - Металлург З - 19:00 (телетрансляция на канале “Футбол”) Карпаты – Арсенал 19:00

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