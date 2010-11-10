Динамо выходит в полуфинал Кубка Украины
17:49, 10 ноября 2010Спорт
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Не без проблем
Завершился матч 1/4 Кубка Украины по футболу Сталь – Динамо. Киевляне переломили игру, в которой счет открыли соперники, и с трудом удержали ситуацию, оставшись вдесятером.
Сталь – Динамо 2:3 (Шевченко 44, Локтионов 90+1 – Милевский 49, 60, Одинцов 54 автогол)
Напомним, что раньше сыграли:
Заря - Днепр 1:1, по пенальти - 4:5
Сегодня же состоятся поединки:
Шахтер - Металлург З - 19:00 (телетрансляция на канале “Футбол”)
Карпаты – Арсенал 19:00
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