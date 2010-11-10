Динамо выходит в полуфинал Кубка Украины

17:49, 10 ноября 2010
Спорт
1417

Не без проблем

Завершился матч 1/4 Кубка Украины по футболу Сталь – Динамо. Киевляне переломили игру, в которой счет открыли соперники, и с трудом удержали ситуацию, оставшись вдесятером.

Сталь – Динамо 2:3 (Шевченко 44, Локтионов 90+1 – Милевский 49, 60, Одинцов 54 автогол)

Напомним, что раньше сыграли:

Заря - Днепр 1:1,  по пенальти - 4:5

Сегодня же состоятся поединки:

Шахтер - Металлург З - 19:00 (телетрансляция на канале “Футбол”)

Карпаты – Арсенал 19:00

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter