Юрий Калитвинцев знает, как решить проблему с игрой сборной Украины по футболу.

Об этом заявил сам главный тренер украинцев в интервью газете "Команда".

"После поражения от Бразилии была небольшая истерика. Но мы проиграли экспериментальным составом, после двух рикошетов. Плюс на тот поединок мы не могли вызвать всех, кого хотели. Сейчас все несколько иначе", - сказал он.

"В 2010-ом мы специально сделали шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Этот год в любом случае является экспериментальным. Мы получили много полезной информации, и теперь точно знаем проблему и знаем, как ее решать", - прибавил тренер

Чемпіон