Сегодня молодежная сборная Украины получила соперников по Евро-2011. Об этом сообщает сайт “Чемпион”.

Согласно жеребьевке, в группе "B" будут играть Чехия, Испания, Англия, Украина.

Группу "А" составили Дания, Исландия, Беларусь, Швейцария.

Матчи чемпионата состоятся в датских городах Ольборге, Орхусе, Виборге и Хернинге с 11 по 25 июня 2011 года.