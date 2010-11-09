Молодежная сборная Украины получила соперников по Евро-2011
17:08, 09 ноября 2010Спорт
1434
Сегодня молодежная сборная Украины получила соперников по Евро-2011. Об этом сообщает сайт “Чемпион”.
Согласно жеребьевке, в группе "B" будут играть Чехия, Испания, Англия, Украина.
Группу "А" составили Дания, Исландия, Беларусь, Швейцария.
Матчи чемпионата состоятся в датских городах Ольборге, Орхусе, Виборге и Хернинге с 11 по 25 июня 2011 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter