Результаты матчей 11-го тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 11-го тура английской Премьер-лиги

Болтон - Тоттенхэм 4:2 (Дейвис 30, 75, Стейнссон 55, Петров 90+3 - Хаттон 78, Павлюченко 86). Болтон имел шанс догнать Тоттенхэм в личной встрече и сделал это. Отставая на три гола, Тоттенхэм сумел два отыграть, но шестой мяч игры снова оказался в его воротах.

Блэкпул - Эвертон 2:2 (Ирдли 10, Воган 47 - Кахилл 12, Коулмэн 49). У команд равное количество очков (14), они дважды обменялись голами с разницей в две минуты, и теперь стоят ровно посредине турнирной таблицы (10-е и 11-е место).

Фулхэм - Астон Вилла 1:1 (Хангеланд 90+3 - Олбрайтон 40). Та же ситуация, только очков по 13, а места 12-е и 13-е.

Блэкберн - Уиган 2:1 (Педерсен 57, Робертс 67 - Нзогбиа 74). При плотности очков в английском первенстве Блекберн был с 9 баллами предпоследним, а в следующем туре может встать, скажем, на 7-8-ю строчку.

МЮ - Вулверхэмптон 2:1 (Парк Джи Сунг 44, 90+2 - Эбанкс-Блейк 66). Выигрыш числится за МЮ, но моральный перевес, пожалуй, за "волками".

Сандерленд - Сток Сити 2:0 (Гьян 9, 85). Сток Сити начал первенство с трех проигрышей, потом за четыре встречи набрал свои нынешние 10 очков, и проиграл кряду четыре матча.

Бирмингем - Вест Хэм 2:2 (Жером 64, Риджвелл 72 - Пикьонн 47, Бехрами 57). Середняк Бирмингем вместо того, чтобы догонять 15-очковую группу, сумел только вырвать ничью у аутсайдера.

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Тур завтра завершат матчи, в которых участвуют два лидера первенства (Челси и Арсенал), два крепких середняка, способные преследовать "тройку" (ВБА и МС), и две команды (Ньюкасл и Ливерпуль), поднявшиеся на 6 очков в двух последних турах.

Арсенал (20) - Ньюкасл (14)

Вест Бромвич (15) - Манчестер Сити (17)

Ливерпуль (12) - Челси (25)