Шахтер - самая «грязная» команда Украины

08:38, 02 ноября 2010
Спорт
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Самая дисциплинированная - Ворскла

Лидер чемпионата Украины донецкий "Шахтер" является самой недисциплинированной командой Премьер-лиги. За 15 матчей футболисты "Шахтера" получили 33 желтых и 4 красных карточки.

Удаление в пассиве Александра Кучера, Василия Кобина, Алекса Тейшейры и Дарио Срны. А по желтым карточкам лидирует Разван Рац - он набрал 6 "горчичников".

В тройку самых "грязных" команд первого круга также вошли "Кривбасс" (33 предупреждения + 3 удаления) и симферопольская "Таврия" (39 предупреждений и 1 удаление).

А самой дисциплинированной командой Премьер-лиги в первом круге стала "Ворскла". Игрокам полтавского клуба было вынесено 21 предупреждение и показана только одна красная карточка. Второе место у донецкого "Металлурга" (25 предупреждений + 1 удаление), а третье - у столичной "Оболони" (26 предупреждений и 1 удаление).

"Металлист", "Динамо" и "Днепр" находятся в середине таблицы дисциплинарных наказаний. В пассиве харьковчан и киевлян по 30 предупреждений и по одному удалению. У игроков "Днепра" на одну желтую карточку меньше.

Добавим, что после первого круга не осталось команд, футболисты которых не получили хотя бы одно удаление.

ТСН

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