В УЕФА отреагировали на обвинение против Украины и Польши

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считают безосновательными обвинения в коррупции при определении стран, которые будут принимать финал чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал генеральный секретарь УЕФА Джани ИНФАНТИНО, комментируя заявление члена правления футбольной ассоциации Кипра Спироса МАРАНГОСА о якобы наличии у него доказательств подкупа Украиной и Польшей членов исполкома УЕФА для получения права на проведение финала Евро-2012.

Дж.ИНФАНТИНО отметил, что руководство УЕФА ежедневно получает сообщения о возможных фактах коррупции в организации.

„Если бы мы занимались расследованиями всех сообщений, безоговорочно доверяя информаторам, но не имея никаких доказательств, то нам бы осталось немного времени для футбола”, - сказал Дж.ИНФАНТИНО, которого цитируют польские СМИ.

По данным телеканала TVN24, С.МАРАНГОС еще несколько месяцев тому назад сообщил УЕФА о коррупции во время определения государств-организаторов Евро-2012. Представитель Кипра рассчитывал, что это дело будет обнародовано еще нынешним летом. Он также должен был встретиться с руководителем дисциплинарной комиссии УЕФА Питером ЛИМАХЕРЕМ, но до встречи дело не дошло.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 октября, немецкое издание Sueddeutsche Zeitung написало, что член правления футбольной ассоциации Кипра С.МАРАНГОС якобы имеет доказательства подкупа Украиной и Польшей членов исполкома УЕФА для получения права на проведение финала Евро-2012. С.МАРАНГОС утверждает, что в коррупционной сделке на сумму 11 млн. евро замешаны пять членов исполкома УЕФА.

Бывший руководитель Федерации футбола Польши (PZPN) Михал ЛИСТКЕВИЧ, который занимался подготовкой польской заявки в УЕФА на проведение финала Евро-2012, опроверг заявление С.МАРАНГОСА.

Справка УНИАН. Украина и Польша получили право на проведение Евро-2012 в апреле 2007 года. В прошлом году УЕФА утвердило организаторами турнира 4 польских и 4 украинских города.