Оболонь выиграла у Таврии в добавленное время
21:33, 22 октября 2010Спорт
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Сыгран первый матч 14-го тура
Завершился первый матч 14-го тура Чемпионата Украины по футболу
Оболонь - Таврия 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзик 90+4 - Идахор 61)
Обе команды набрали по 15 очков.
Завтра играют (в скобках набранные очки)
Заря (12) - Кривбасс (16)
ПФК Севастополь (11) - Металлург З (3)
Шахтер (34) - Ворскла (18)
Арсенал (20) - Днепр (24)
...и послезавтра тур завершат
Ильичевец (14) - Металлист (25)
Волынь (15) - Динамо (29)
Карпаты (20) - Металлург Д (18)
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