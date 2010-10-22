Оболонь выиграла у Таврии в добавленное время

21:33, 22 октября 2010
Спорт
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Сыгран первый матч 14-го тура

Завершился первый матч 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

Оболонь - Таврия 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзик 90+4 - Идахор 61)

Обе команды набрали по 15 очков.

Завтра играют (в скобках набранные очки)

Заря (12) - Кривбасс (16)

ПФК Севастополь (11) - Металлург З (3)

Шахтер (34) - Ворскла (18)

Арсенал (20) - Днепр (24)

...и послезавтра тур завершат

Ильичевец (14) - Металлист (25)

Волынь (15) - Динамо (29)

Карпаты (20) - Металлург Д (18)

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