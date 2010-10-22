Оболонь выиграла у Таврии в добавленное время

Сыгран первый матч 14-го тура

Завершился первый матч 14-го тура Чемпионата Украины по футболу Оболонь - Таврия 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзик 90+4 - Идахор 61) Обе команды набрали по 15 очков. Завтра играют (в скобках набранные очки) Заря (12) - Кривбасс (16) ПФК Севастополь (11) - Металлург З (3) Шахтер (34) - Ворскла (18) Арсенал (20) - Днепр (24) ...и послезавтра тур завершат Ильичевец (14) - Металлист (25) Волынь (15) - Динамо (29) Карпаты (20) - Металлург Д (18)

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