Результаты матчей Лиги Европы
Завершился третий тур
Завершился третий тур группового раунда Лиги Европы
Группа A
Манчестер Сити – Лех 3:1
Зальцбург - Ювентус 1:1
После трех туров у Манчестера - 7 очков, у Леха 4, у Ювентуса 3, у Зальцбурга 1
Группа BАтлетико – Русенборг 3:0
Арис - Байер 0:0
После трех туров у Байера 5 очков, у Ариса и Атлетико - по 4, у Русенборга 3
Группа C
Спортинг – Гент 5:1
Лилль - Левски 1:0
После трех туров у Спортинга 9 очков, у Лилля 4, у Левски 3, у Гента 1
Группа DВильяреал – ПАОК 1:0
Динамо (Загреб) - Брюгге 0:0
После трех туров у Вильяреала 6 очков, у Динамо и ПАОКа - по 4, у Брюгге 2
Группа E
Шериф – БАТЭ 0:1
Алкмаар - Динамо (Киев) 1:2
После трех туров у БАТЭ 7 очков, у Динамо 4, у Алкмаара и Шерифа - по 3
Группа FПалермо – ЦСКА 0:3
Спарта - Лозанна-Спорт 3:3
После трех туров у ЦСКА 9 очков, у Спарты 4, у Палермо 3, у Лозанны 1
Группа G
Зенит – Хайдук 2:0
Андерлехт - АЕК 3:0
После трех туров у Зенита 9 очков, у АЕК, Хайдука и Андерлехта - по 3
Группа H
Янг Бойз – Оденсе 4:2
Штутгарт - Хетафе 1:0
После трех туров у Штутгарта 9 очков, у Янг Бойз 6, у Хетафе 3, у Оденсе 0
Группа I
Металлист – Сампдория 2:1
Дебрецен - ПСВ 1:2
После трех туров у ПСВ 7 очков, у Металлиста 6, у Сампдории 4, у Дебрецена 0
Группа J
Боруссия Д – ПСЖ 1:1
Карпаты - Севилья 0:1
После трех туров ПСЖ 7 очков, у Севильи 6, у Боруссии 4, у Карпат 0
Группа K
Утрехт – Стяуа 1:1
Наполи - Ливерпуль 0:0
После трех туров у Ливерпуля 5 очков, у Наполи и Утрехта - по 3, у Стяуа 2
Группа L
ЦСКА-София - Рапид (Вена) 0:2
Бешикташ - Порту 1:2
После трех туров у Порту 9 очков, у Бешикташа 6, у Рапида 3, у ЦСКА 0
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Четвертый тур пройдет 4 ноября. Команды в нем сыграют в тех же парах, но на поле того, кто в третьем туре играл в гостях. Группы A-F будут играть первыми - в 20.00 по Киеву, группы G-L - в 22.05.