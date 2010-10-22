Результаты матчей Лиги Европы

Завершился третий тур группового раунда Лиги Европы

Группа A

Манчестер Сити – Лех 3:1

Зальцбург - Ювентус 1:1

После трех туров у Манчестера - 7 очков, у Леха 4, у Ювентуса 3, у Зальцбурга 1

Группа B Атлетико – Русенборг 3:0

Арис - Байер 0:0

После трех туров у Байера 5 очков, у Ариса и Атлетико - по 4, у Русенборга 3

Группа C

Спортинг – Гент 5:1

Лилль - Левски 1:0

После трех туров у Спортинга 9 очков, у Лилля 4, у Левски 3, у Гента 1

Группа D Вильяреал – ПАОК 1:0

Динамо (Загреб) - Брюгге 0:0

После трех туров у Вильяреала 6 очков, у Динамо и ПАОКа - по 4, у Брюгге 2

Группа E

Шериф – БАТЭ 0:1

Алкмаар - Динамо (Киев) 1:2

После трех туров у БАТЭ 7 очков, у Динамо 4, у Алкмаара и Шерифа - по 3

Группа F Палермо – ЦСКА 0:3

Спарта - Лозанна-Спорт 3:3

После трех туров у ЦСКА 9 очков, у Спарты 4, у Палермо 3, у Лозанны 1

Группа G

Зенит – Хайдук 2:0

Андерлехт - АЕК 3:0

После трех туров у Зенита 9 очков, у АЕК, Хайдука и Андерлехта - по 3

Группа H

Янг Бойз – Оденсе 4:2

Штутгарт - Хетафе 1:0

После трех туров у Штутгарта 9 очков, у Янг Бойз 6, у Хетафе 3, у Оденсе 0

Группа I

Металлист – Сампдория 2:1

Дебрецен - ПСВ 1:2

После трех туров у ПСВ 7 очков, у Металлиста 6, у Сампдории 4, у Дебрецена 0

Группа J

Боруссия Д – ПСЖ 1:1

Карпаты - Севилья 0:1

После трех туров ПСЖ 7 очков, у Севильи 6, у Боруссии 4, у Карпат 0

Группа K

Утрехт – Стяуа 1:1

Наполи - Ливерпуль 0:0

После трех туров у Ливерпуля 5 очков, у Наполи и Утрехта - по 3, у Стяуа 2

Группа L

ЦСКА-София - Рапид (Вена) 0:2

Бешикташ - Порту 1:2

После трех туров у Порту 9 очков, у Бешикташа 6, у Рапида 3, у ЦСКА 0

***

Четвертый тур пройдет 4 ноября. Команды в нем сыграют в тех же парах, но на поле того, кто в третьем туре играл в гостях. Группы A-F будут играть первыми - в 20.00 по Киеву, группы G-L - в 22.05.