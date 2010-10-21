Результаты 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (группы A-D)
Завершился третий тур
Завершился третий тур группового раунда Лиги чемпионов в группах A-D
Группа AИнтер - Тоттенхэм 4:3 (Дзанетти 2, Это`О 11 пен., 35, Станкович 14 - Бейл 53, 90, 90+1)
Твенте - Вердер 1:1 (Янсен 75 - Арнаутович 80)
После трех туров у Интера - 7 очков, Тоттенхэма 4, у Вердера и Твенте - по 2
Следующий тур 2 ноября: Вердер - Твенте, Тоттенхэм - Интер
Группа B
Шальке-04 – Хапоэль 3:1 (Рауль 3, 58, Хурадо 68 - Шехтер 90+2)
Лион - Бенфика 2:0 (Бриан 21, Лопес 51)
После трех туров у Лиона - 9 очков, у Шальке 6, у Бенфики 3, у Хапоэля - 0
Следующий тур 2 ноября: Хапоэль - Шальке-04, Бенфика - Лион
Группа CРейнджерс – Валенсия 1:1 (Эду 34 - Эду 46 автогол)
МЮ - Бурсаспор 1:0 (Нани 7)
После трех туров у МЮ - 7 очков, у Рейнджерса 5, у Валенсии 4, у Бурсаспора - 0
Следующий тур 2 ноября: Бурсаспор - МЮ, Валенсия - Рейнджерс
Группа D
Панатинаикос – Рубин 0:0
Барселона - Копенгаген 2:0 (Месси 19, 90+2)
После трех туров у Барселоны - 7 очков, у Копенгагена 6, у Рубина 2, у Панатинаикоса - 1
Следующий тур 2 ноября: Копенгаген - Барселона, Рубин - Панатинаикос