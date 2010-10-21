Результаты 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (группы A-D)

Завершился третий тур группового раунда Лиги чемпионов в группах A-D

Группа A Интер - Тоттенхэм 4:3 (Дзанетти 2, Это`О 11 пен., 35, Станкович 14 - Бейл 53, 90, 90+1)

Твенте - Вердер 1:1 (Янсен 75 - Арнаутович 80)

После трех туров у Интера - 7 очков, Тоттенхэма 4, у Вердера и Твенте - по 2

Следующий тур 2 ноября: Вердер - Твенте, Тоттенхэм - Интер

Группа B

Шальке-04 – Хапоэль 3:1 (Рауль 3, 58, Хурадо 68 - Шехтер 90+2)

Лион - Бенфика 2:0 (Бриан 21, Лопес 51)

После трех туров у Лиона - 9 очков, у Шальке 6, у Бенфики 3, у Хапоэля - 0

Следующий тур 2 ноября: Хапоэль - Шальке-04, Бенфика - Лион

Группа C Рейнджерс – Валенсия 1:1 (Эду 34 - Эду 46 автогол)

МЮ - Бурсаспор 1:0 (Нани 7)

После трех туров у МЮ - 7 очков, у Рейнджерса 5, у Валенсии 4, у Бурсаспора - 0

Следующий тур 2 ноября: Бурсаспор - МЮ, Валенсия - Рейнджерс

Группа D

Панатинаикос – Рубин 0:0

Барселона - Копенгаген 2:0 (Месси 19, 90+2)

После трех туров у Барселоны - 7 очков, у Копенгагена 6, у Рубина 2, у Панатинаикоса - 1

Следующий тур 2 ноября: Копенгаген - Барселона, Рубин - Панатинаикос