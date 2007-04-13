”Динамо” заплатит $3 тысячи за неприличный жест Юссуфа

Участникам "расистского" скандала Юссуфу и Ганчаржику предложено пожать друг другу руки

Сегодня бюро Профессиональной футбольной лиги Украины оштрафовало киевское "Динамо" на $3 тысячи за жест нигерийца Айилы Юссуфа в виде среднего пальца руки, который тот показал в матче ЧУ с "Металлистом" после своего удаления.

Напомним, затем полузащитник киевлян обвинил польского защитника "Металлиста" Северина Ганчаржика в том, что тот провоцировал его при помощи расистских оскорблений. Ганчаржик заявил, что таким путем нигериец пытается избежать штрафа от клуба за свою красную карточку.

Бюро ПФЛ признало неправоту Юссуфа. А по предложению директора футбольного департамента "Динамо" Евгения Котельникова, бюро рекомендовало "Динамо" и "Металлисту" в рамках первого матча 1/2 Кубка Украины в Харькове 18 апреля организовать примирение сторон "расистского" скандала. Юссуф и Ганчаржик должны пожать друг другу руки. Причем этот акт должен быть зафиксирован делегатом матча.

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