Украина подаст заявку на зимнюю Олимпиаду-2022

Украина в 2014 году намеревается подать заявку на участие в конкурсе на право проведения зимней Олимпиады 2022 года и заложить в госбюджете на 2011 год на ее подготовку 500 миллионов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Равиль САФИУЛИН, находясь на Прикарпатье.

По его словам, в настоящее время к зимней Олимпиаде в украинских Карпатах «мы не готовы совсем». Министр отметил, что до 2015 года (до приезда комиссии МОК), «мы хотим выполнить 50 процентов всех работ, необходимых для того, чтобы Украину избрали местом ее проведения».

По мнению министра, это нужно для того, чтобы «показать, что мы в состоянии за три-четыре года сделать столько, сколько же за последующие семь». «Такую задачу ставит перед собой нынешняя власть», - прибавил чиновник

Р.САФИУЛИН сообщил, что место проведения Олимпиады-2022 будут определять представители Международного олимпийского комитета. Будет ли «это Ивано-Франковска, Львовская, Закарпатская или какая-либо другая область, определит МОК - международный олимпийский комитет», - отметил министр.

Как объяснил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК, здоровая конкуренция между областями за право проведения зимней Олимпиады пойдет на пользу усей Украине, поскольку будет перестраиваться инфраструктура на местах и будут созданы новые рабочие места.