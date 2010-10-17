Результаты 8-го тура английской Премьер-лиги

Сыграны сегодняшние матчи 8-го тура английской Премьер-лиги

Эвертон - Ливерпуль 2:0 (Кахилл 34, Артета 50)

Блэкпул - Манчестер Сити 2:3 (Хейрвуд 77, Тейлор-Флетчер 90 - Тевес 66, 78, Сильва 89)

Напомним, что ранее сыграли:

Ньюкасл - Уиган 2:2 (Амеоби 71, Коллочини 90 - Неогбиа 21, 22)

МЮ - Вест Бромвич 2:2 (Эрнандес 4, Нани 25 - Эвра 49 автогол, Чойи 54)

Болтон - Сток Сити 2:1 (Чун Юн Ли 21, Класнич 90 - Дилэп 48)

Арсенал - Бирмингем 2:1 (Насри 40 пен., Шамах 46 - Жигич 32)

Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:1 (Джарвис 9 - Нобл 49)

Фулхэм - Тоттенхэм 1:2 (Камара 29 - Павлюченко 30, Хаддлстоун 62)

Астон Вилла – Челси 0:0

Первая игра при новом владельце не принесла удачи Ливерпулю - проиграв равному по неудачам Эвертону, теперь он не просто внизу, он на дне.

А Манчестер Сити со следующего тура мог бы даже возглавить Премьер-лигу. Правда, его соперником будет Арсенал, а соперником Челси - Вулверхэмптон, так что смены лидера, вероятно, не произойдет. Но сам взлет МС благодаря четырем выигрышам достоин похвалы.

Завтра тур завершится матчем команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы, но вигрыш поднимет одного из них сразу на 7 строчек: Блэкберн (8) - Сандерленд (8)

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Игры 9-го тура пройдут

23 октября Тоттенхэм (14) - Эвертон (9)

Ливерпуль (6) - Блэкберн (8)

Бирмингем (7) - Блэкпул (10)

Вест Бромвич (12) - Фулхэм (9)

Челси (19) - Вулверхэмптон (6)

Сандерленд (8) - Астон Вилла (11)

Уиган (9) - Болтон (11)

Вест Хэм (6) - Ньюкасл (8)

24 октября

Сток Сити (10) - МЮ (14)

Манчестер Сити (17) - Арсенал (14)