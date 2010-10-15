Украинская молодежка будет несеяной на жеребьевке Евро-2011

Молодежная сборная Украины будет среди числа несеяных во время жеребьевки финального турнира Евро-2011 (U-21), которая пройдет 9-го ноября в датском Ольборге.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, сеяными будут сборные Чехии, Испании, Исландии и хозяева первенства датчане.

Команда Дании была привилегирована на правах принимающей стороны, а чехи, испанцы и исландцы получили приоритетный статус благодаря лучшим коэффициентам по результатам квалификации. Отметим, что Чехия - единственная команда, которая прошла весь отборочный цикл без поражений.

Сборная Исландии финишировала второй в группе 5, отстав от лидера Норвегии на шесть очков. Интересно, что исландцы опередили действующего победителя молодежного Евро команду Германии. Другой участник финальной стадии Испания в своем квинтете потеряла лишь пять очков, пропустив вперед голландцев, на пути которых в стыковом раунде стала сборная Украины.

Финалист Евро-2009 Англия вместе со Швейцарией, Беларусью и Украиной будут несеяными. По результатами жеребьевки, которая состоится 9-го сентября в 15:00 по среднеевропейскому времени в городе Ольборг, Дания, восемь участников финальной стадии будут разделены на две группы по четыре команды. Финальный турнир чемпионата Европы состоится в датских городах Орхус, Хернинг, Ольборг и Виборг в период с 11 по 25 июня.