Калитвинцев: мы получили горький опыт

После поражения в товарищеском матче против сборной Бразилии (0:2) исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Юрий Калитвинцев выразил недовольство итогом игры и действиями своих подопечных. Однако отметил, что именно такие спарринги дают достаточно много полезной информации тренерскому штабу.

«Встреча вышла очень информативной и для тренеров, и для игроков, - отметил Калитвинцев. - Думаю, у всех произошло некое переосмысление ценностей. Я посоветовал ребятам пересмотреть свое отношение к делу. Хорошо, что мы можем проводить поединки с командами такого уровня - так легче определить, кто на что способен. Мы получили горький опыт, однако - чрезвычайно важный».

Наставник сине-желтых признал, что у его команды многое не получалось на стадионе «Прайд Парк», а Бразилия одержала победу вполне заслуженно. Однако делать драмы из этого поражения, по его мнению, совсем не стоит. «Мне понравилось настроение команды в раздевалке - никто не впадал в отчаяние. В проиграше ничего страшного нет, ведь мы только в начале своего пути».

Калитвинцев отметил, что на результат игры следует смотреть сквозь призму заданий тренерского штаба - в частности, поиске новых исполнителей для команды. «Этот год у нас экспериментальный, однако уже в следующем будет по-другому: чтобы даже постучать в двери сборной, нужно будет очень сильно постараться, - подчеркнул он, прибавив, - А если вернуться к нынешнему матчу, то в целом мы справились. Сначала эмоции просто бурлили, а затем ребята успокоились».

Специалист, который в прошлом году выиграл во главе сборной Украины чемпионат Европы среди 19-летних, отметил, что в сравнении с предыдущим матчем против Канады в действиях украинцев было больше уверенности. «Оборона сыграла неплохо - особенно Кучер и Мандзюк. Крайние защитники Романчук и Федецкий - тоже, хотя и не обошлось без ошибок. Одним словом, мы видим, над чем нам нужно работать», - резюмировал он.

Визави Калитвинцева Маноло Менезес отметил, что матч был очень полезным для его команды. «Мы ожидали тяжелой игры и довольны тем, что показали на поле, - заявил наставник бразильцев. - Нам нужные такие поединки, как сегодня. Очень важно играть с командами, которые исповедуют разные философии футбола. Видно, что мы прогрессируем, поэтому в целом мы весьма довольны проведенным матчем».

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