Бразильцы - чемпионы мира по волейболу
06:30, 11 октября 2010Спорт
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На втором месте - Куба, на третьем - Сербия
Мужская сборная Бразилии по волейболу обыграла в финале чемпионата мира команду Кубы, сообщает Лента.ру. Бразильцы завоевывают золотые медали чемпионата мира в третий раз подряд.
Финальная встреча проходила при тотальном преимуществе бразильцев и завершилась победой в три сета. Третье место заняла сборная Сербии, одержавшая победу в матче с хозяевами чемпионата - командой Италии.
Выиграть три подряд чемпионата ранее удавалось только сборной Италии.
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