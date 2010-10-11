Бразильцы - чемпионы мира по волейболу

Мужская сборная Бразилии по волейболу обыграла в финале чемпионата мира команду Кубы, сообщает Лента.ру. Бразильцы завоевывают золотые медали чемпионата мира в третий раз подряд.

Финальная встреча проходила при тотальном преимуществе бразильцев и завершилась победой в три сета. Третье место заняла сборная Сербии, одержавшая победу в матче с хозяевами чемпионата - командой Италии.

Выиграть три подряд чемпионата ранее удавалось только сборной Италии.