ФИФА исключила из своих рядов Нигерию

Чрезвычайный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) постановил приостановить членство в организации Нигерийской Федерации футбола (НФФ) в связи с вмешательством государства в дела федерации, сообщает официальный сайт ФИФА.

Это решение было принято после возбуждения судебных исков против избранных членов Исполнительного комитета НФФ и отставкой генсека организации по поручению Национального спортивного комитета Нигерии. По правилам ФИФА, государство не должно вмешиваться в деятельность национальных футбольных федераций, в противном случае к таким странам могут быть применены санкции, комментирует РИА "Новости". До решения суда действия руководства НФФ прекращены.

В период приостановления своих полномочий НФФ не может быть представлена национальными командами в региональных, континентальных или международных соревнованиях, в том числе на клубном уровне, а также в товарищеских матчах. Ни команды, ни официальные лица не могут участвовать в программах развития или обучения ФИФА или КАФ.

Ранее президент Нигерии Гудлак Джонатан объявил, что в связи с неудачей нигерийцев на чемпионате мира в ЮАР он решил отстранить команду на два года от выступлений на международном уровне.