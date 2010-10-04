Результаты 12-го тура Чемпионата Украины по футболу
Шахтер ушел в отрыв
Завершился 12-й тур Чемпионата Украины по футболу
Ильичевец - Оболонь 1:0 (Пуканыч 76)
Заря - Ворскла 1:1 (Фомин 93 - Безус 70)
Арсенал - Металлург Д 3:1 (Старгородский 17, Шацких 74, Миколюнас 85 – Шина 67)
Волынь - Таврия 2:2 (Бутко 32, Гошкодеря 86 – Идахор 63, 64)
Металлург З - Днепр 0:3 (Мандзюк 38, Гоменюк 85, Кравченко 87)
Севастополь - Кривбасс 2:2 (Шевелюхин 17, Зборовский - Воронков 3, 85)
Карпаты - Металлист 0:1 (Олейник 73)
Шахтер - Динамо 2:0 (Адриано 64, Тейшейра 90+2)
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В 13-му туре играют
15 октября
Металлург Д (18) - Шахтер (31)
Таврия (14) - Ильичевец (13)
16 октябряДинамо (26) - Карпаты (20)
Металлист (22) - Волынь (15)
Кривбасс (15) - Металлург З (2)
Оболонь (11) - ПФК Севастополь (10)
17 октябряДнепр (23) - Заря (11)
Ворскла (18) - Арсенал (17)