Результаты 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер ушел в отрыв

Завершился 12-й тур Чемпионата Украины по футболу Ильичевец - Оболонь 1:0 (Пуканыч 76) Заря - Ворскла 1:1 (Фомин 93 - Безус 70) Арсенал - Металлург Д 3:1 (Старгородский 17, Шацких 74, Миколюнас 85 – Шина 67) Волынь - Таврия 2:2 (Бутко 32, Гошкодеря 86 – Идахор 63, 64) Металлург З - Днепр 0:3 (Мандзюк 38, Гоменюк 85, Кравченко 87) Севастополь - Кривбасс 2:2 (Шевелюхин 17, Зборовский - Воронков 3, 85) Карпаты - Металлист 0:1 (Олейник 73) Шахтер - Динамо 2:0 (Адриано 64, Тейшейра 90+2) *** В 13-му туре играют 15 октября Металлург Д (18) - Шахтер (31) Таврия (14) - Ильичевец (13) 16 октября Динамо (26) - Карпаты (20) Металлист (22) - Волынь (15) Кривбасс (15) - Металлург З (2) Оболонь (11) - ПФК Севастополь (10) 17 октября Днепр (23) - Заря (11) Ворскла (18) - Арсенал (17)

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