Результаты 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

07:52, 04 октября 2010
Спорт
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Шахтер ушел в отрыв

Завершился 12-й тур Чемпионата Украины по футболу

Ильичевец - Оболонь 1:0 (Пуканыч 76)

Заря - Ворскла 1:1 (Фомин 93 - Безус 70)

Арсенал - Металлург Д 3:1 (Старгородский 17, Шацких 74, Миколюнас 85 – Шина 67)

Волынь - Таврия 2:2 (Бутко 32, Гошкодеря 86 – Идахор 63, 64)

Металлург З - Днепр 0:3 (Мандзюк 38, Гоменюк 85, Кравченко 87)

Севастополь - Кривбасс 2:2 (Шевелюхин 17, Зборовский - Воронков 3, 85)

Карпаты - Металлист 0:1 (Олейник 73)

Шахтер - Динамо 2:0 (Адриано 64, Тейшейра 90+2)

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В 13-му туре играют

15 октября

Металлург Д (18) - Шахтер (31)

Таврия (14) - Ильичевец (13)

16 октября

Динамо (26) - Карпаты (20)

Металлист (22) - Волынь (15)

Кривбасс (15) - Металлург З (2)

Оболонь (11) - ПФК Севастополь (10)

17 октября

Днепр (23) - Заря (11)

Ворскла (18) - Арсенал (17)

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