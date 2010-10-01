Шевченко: безобразно сыграли

Капитан Динамо Андрей Шевченко не стал искать оправдания после позора в Тирасполе, где местный Шериф обыграл киевлян со счетом 2:0.

"Что говорить? Мы проиграли, играли плохо, поэтому вообще не должно быть комментариев", - сказал после игры Шевченко.

"Не реализовали моменты. Но опять же - это все отговорки. Я считаю, что безобразно сыграли. Вся команда, поэтому винить тут кого-то нет смысла. Будем работать".

Football.ua