Шевченко: безобразно сыграли
08:25, 01 октября 2010Спорт
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Капитан Динамо Андрей Шевченко не стал искать оправдания после позора в Тирасполе, где местный Шериф обыграл киевлян со счетом 2:0.
"Что говорить? Мы проиграли, играли плохо, поэтому вообще не должно быть комментариев", - сказал после игры Шевченко.
"Не реализовали моменты. Но опять же - это все отговорки. Я считаю, что безобразно сыграли. Вся команда, поэтому винить тут кого-то нет смысла. Будем работать".
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