Украинские клубы в Лиге Европы: на кого ставят букмекеры

Киевское "Динамо" является фаворитом в матче второго тура группового раунда Лиги Европы-2010/2011 против тираспольского "Шерифа" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу украинской команды ставки принимаются как 2,20 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа тираспольчан оценивается коэффициентом 3,20 к 1. Ничейный результат - 3,40 к 1.

Верят букмекеры и в победу "Металлиста" над голландским ПСВ. Шансы харьковской команды оценили коэффициентом 2,50 к 1, тогда как голландской - 2,87 к 1. Ничейный результат - 3,20 к 1.

А вот "Карпатам", как и две недели назад, вновь предрекают фиаско на этот раз в матче с "Пари Сен-Жермен". На победу французов ставки принимаются как 1,40 к 1, тогда как успех львовян оценивается коэффициентом 9,00 к 1. Ничья - 4,20 к 1.

Напомним, матч "Шериф" - "Динамо" состоится сегодня в Тирасполе в 22:05, прямая трансляция на "ICTV" и "Спорт 1". В 20:00 в Париже начнут свой матч "Пари Сен-Жермен" и "Карпаты" ("ICTV" и "Спорт 1"), в это же время в Харькове выйдут на поле "Металлист" и ПСВ ("Футбол" и "Спорт 2").

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