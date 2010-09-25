Блохин хочет возглавить Динамо

Экс-тренер сборной Украины Олег БЛОХИН выразил желание возглавить киевский футбольный клуб "Динамо".

Об этом бывший игрок клуба сказал в эфире телеканала "Футбол", сообщает сайт “Чемпион”.

"Динамо" - мой родной клуб, я никогда не был к нему безразличным. Если бы мне предложили стать тренером киевского клуба, я бы согласился, не раздумывая", - сказал О.БЛОХИН.

"Сейчас у нас много надежд возлагают на легионеров-игроков и тренеров, но забывают о внутреннем потенциале. В "Динамо" работали уже абсолютно все, но БЛОХИН... Его как-то обходят стороной", - добавил он.