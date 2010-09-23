В ФФУ поведали, сколько Ахметов заработал на сборной Украины
17:51, 23 сентября 2010Спорт
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Лашкул называет ситуацию "парадоксальной"
700 000 гривен заплатила Федерация футбола Украины за аренду донецкого стадиона "Донбасс-Арена", на котором в августе проходил товарищеский матч Украина -Нидерланды.
Об этом в интервью газете "Команда" рассказал вице-президент ФФУ Владимир Лашкул.
"В Украине сложилась немного парадоксальная ситуация. Если практически во всех европейских странах национальная футбольная ассоциация зарабатывает, проводя поединки в регионах, то ФФУ, организовывая матчи в областях, тратит намного больше, чем в столице.
Например, только за аренду донецкой "Донбасс-Арены" на спарринг с Голландией мы заплатили 700 000 гривен", - поведал Лашкул.
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