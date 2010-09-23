В ФФУ поведали, сколько Ахметов заработал на сборной Украины

700 000 гривен заплатила Федерация футбола Украины за аренду донецкого стадиона "Донбасс-Арена", на котором в августе проходил товарищеский матч Украина -Нидерланды.

Об этом в интервью газете "Команда" рассказал вице-президент ФФУ Владимир Лашкул.

"В Украине сложилась немного парадоксальная ситуация. Если практически во всех европейских странах национальная футбольная ассоциация зарабатывает, проводя поединки в регионах, то ФФУ, организовывая матчи в областях, тратит намного больше, чем в столице.

Например, только за аренду донецкой "Донбасс-Арены" на спарринг с Голландией мы заплатили 700 000 гривен", - поведал Лашкул.

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