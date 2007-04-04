Завершились матчи четвертьфинала Лиги чемпионов

Завершились оба сегодняшних матча одной четвертой финала Лиги чемпионов.

Манчестер, оставшись на 34-й минуте вдесятером (красная карточка у Скоулза), проиграл Роме на ее поле: 2:1 (Таддеи 44, Вучинич 66 - Руне 60).

Челси на своем поле смог отыграть один гол от Валенсии, на том и остановились. 1:1 (Сильва 30 - Дрогба 53).

Вчера остальные встречи первого тура четвертьфинала завершились: Милан – Бавария 2:2 и ПСВ – Ливерпуль 0:3.

Ответные матчи назачены на 10-11 апреля.