Завершились матчи четвертьфинала Лиги чемпионов
23:35, 04 апреля 2007Спорт
2000
Ответные матчи назачены на 10-11 апреля
|Андрей Шевченко. Фото АР
Манчестер, оставшись на 34-й минуте вдесятером (красная карточка у Скоулза), проиграл Роме на ее поле: 2:1 (Таддеи 44, Вучинич 66 - Руне 60).
Челси на своем поле смог отыграть один гол от Валенсии, на том и остановились. 1:1 (Сильва 30 - Дрогба 53).
Вчера остальные встречи первого тура четвертьфинала завершились: Милан – Бавария 2:2 и ПСВ – Ливерпуль 0:3.
Ответные матчи назачены на 10-11 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter