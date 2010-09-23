Результаты 1/16 Кубка Украины по футболу
07:25, 23 сентября 2010Спорт
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Динамовцы были на грани антисенсации
Завершились матчи 1/16 Кубка Украины по футболу
Карпаты (Яремча) - Волынь 4:5
Кремень - Шахтер (Свердловск) 1:0
ФК Полтава - Оболонь 2:1
Титан - Севастополь 0:3
Сталь (Алчевск) - Арсенал (Белая Церковь) 3:1
Сталь (Днепродзержинск) - Феникс-Ильичевец 1:1 (по пенальти 5:6)
Горняк-Спорт - Карпаты 0:5
Еднисть - Нефтяник 0:1
Прикарпатье - Заря 0:1
Днепр - Таврия 4:1
Черноморец - Ворскла 1:1 (в экстра-тайме 0:1)
Крымтеплица - Динамо 0:1
Металлург З - Ильичевец 1:0
ПФК Александрия - Металлург Д 0:0 (по пенальти 5:3)
Шахтер - Кривбасс 6:0
Металлист - Арсенал К 1:2
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