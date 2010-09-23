Результаты 1/16 Кубка Украины по футболу

Динамовцы были на грани антисенсации

Завершились матчи 1/16 Кубка Украины по футболу Карпаты (Яремча) - Волынь 4:5 Кремень - Шахтер (Свердловск) 1:0 ФК Полтава - Оболонь 2:1 Титан - Севастополь 0:3 Сталь (Алчевск) - Арсенал (Белая Церковь) 3:1 Сталь (Днепродзержинск) - Феникс-Ильичевец 1:1 (по пенальти 5:6) Горняк-Спорт - Карпаты 0:5 Еднисть - Нефтяник 0:1 Прикарпатье - Заря 0:1 Днепр - Таврия 4:1 Черноморец - Ворскла 1:1 (в экстра-тайме 0:1) Крымтеплица - Динамо 0:1 Металлург З - Ильичевец 1:0 ПФК Александрия - Металлург Д 0:0 (по пенальти 5:3) Шахтер - Кривбасс 6:0 Металлист - Арсенал К 1:2

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