Результаты 1/16 Кубка Украины по футболу

07:25, 23 сентября 2010
Спорт
5217

Динамовцы были на грани антисенсации

Завершились матчи 1/16 Кубка Украины по футболу

Карпаты (Яремча) - Волынь 4:5

Кремень - Шахтер (Свердловск) 1:0

ФК Полтава - Оболонь 2:1

Титан - Севастополь 0:3

Сталь (Алчевск) - Арсенал (Белая Церковь) 3:1

Сталь (Днепродзержинск) - Феникс-Ильичевец 1:1 (по пенальти 5:6)

Горняк-Спорт - Карпаты 0:5

Еднисть - Нефтяник 0:1

Прикарпатье - Заря 0:1

Днепр - Таврия 4:1

Черноморец - Ворскла 1:1 (в экстра-тайме 0:1)

Крымтеплица - Динамо 0:1

Металлург З - Ильичевец 1:0

ПФК Александрия - Металлург Д 0:0 (по пенальти 5:3)

Шахтер - Кривбасс 6:0

Металлист - Арсенал К 1:2

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter