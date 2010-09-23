Йеменские шахматисты попали в патовую ситуацию

В Йемене распустили национальную сборную по шахматам и шахматную федерацию за то, что йеменские шахматисты сыграли с израильскими на шахматной олимпиаде мира в Белоруссии, сообщает Би-Би-Си.

Власти заявили, что шахматисты нарушили существующий в стране запрет на любые шаги по нормализации отношений с Израилем.

При этом из Израиля сообщают, что йеменские шахматисты не явились на объявленный матч и Израиль требует их дисквалификации.