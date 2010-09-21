Динамо не будет штрафовать Милевского за маты в эфире

Руководство клуба прониклось эмоциональным состоянием форварда после матча с БАТЭ, а кроме того, считает, что игроки и так наказаны, ведь они не заработали премиальные.

Вечером 16 сентября, после окончания игры с БАТЭ, в микст-зоне бомбардир Динамо Милевский давал блиц-интервью телеканалу ICTV, транслировавшему этот поединок Лиги Европы.

И тут кто-то из белорусских игроков кинул ему фразу: "Давай, рассказывай дальше". В ответ Миля, сдобрив фразу парочкой матюков, произнес: "Мы еще в Минск приедем, клоун".

Как оказалось, это резервный голкипер БАТЭ Александр Гутор в очередной раз проверил на крепость нервы Мили, а затем он же в одном из интервью назвал игрока Динамо "испорченным деньгами пижоном", да еще и с симптомами звездной болезни.

Несмотря на то, что Артем Милевский поддался на провокации своих бывших земляков, в Динамо его поняли чисто по-человечески и клуб решил не наказывать Милевского за несдержанность денежным штрафом. По мнению руководства клуба, он и его партнеры и так сами себя наказали, упустив победу, а заодно и премиальные в игре с БАТЭ.

Очевидно, конфликт найдет свое продолжение в ответном матче Динамо с БАТЭ. А поединок в Киеве напомним, закончился со счетом 2:2.

Ознакомиться со словесными экзерцисами Мили можно на видео.

Корреспондент