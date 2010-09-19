Заря чуть не отняла очки у Динамо

В завершающий день 10-го тура сыгран первый матч, в котором киевское Динамо сумело отыграть мяч, забитый Зарей, долго штурмовала и вырвала победу в конце добавленного времени. В послематчевом интервью Андрей Шевченко попросил в трудное время верить в команду и главного тренера.

Заря - Динамо 1:2 (Белый 52 - Шевченко 73, Вукоевич 90+4)

Через 5 минут начинают игру команды, претендующие войти в лидерскую тройку:

Арсенал (14) - Металлист (16)

Карпаты (17) - Оболонь (11)

... а по их завершении в борьбу вступят

Шахтер (22) - Таврия (10)

Напомним, что ранее состоялись матчи:

Металлург З - Металлург Д 1:2 (Татанашвили 18 - Прийма 63, Лазич 82)

Волынь - Ильичевец 3:1 (Параскив 62, Стевич 74, 90+3 - Тищенко 90+1)

Севастополь - Днепр 2:1 (Зборовский 25, Левандовский 78 - Селезнев 90+2)

Кривбасс - Ворскла 1:0 (Костышин 84)