Суркис не отпустил Газзаева

Президент футбольного клуба «Динамо» (Киев) Игорь СУРКИС не принял отставку Валерия ГАЗЗАЕВА с должности главного тренера команды.

Об этом сообщила пресс-служба ФК «Динамо» (Киев).

Пресс-служба напомнила, что вчера после стартового матча «Динамо» в групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги Европы против белорусского «БАТЕ», которой закончился вничью 2:2, В.ГАЗЗАЕВ подал просьбу об отставке. Однако сегодня И.СУРКИС просьбу тренера отклонил.

«Таким образом, к будущим матчам в чемпионате и Кубке Украины, а также в Лиге Европы, "Динамо" будет готовить В.ГАЗЗАЕВ», - говорится в сообщении.