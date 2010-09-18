Суркис не отпустил Газзаева
11:56, 18 сентября 2010Спорт
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Сообщение пресс-службы ФК «Динамо»
Президент футбольного клуба «Динамо» (Киев) Игорь СУРКИС не принял отставку Валерия ГАЗЗАЕВА с должности главного тренера команды.
Об этом сообщила пресс-служба ФК «Динамо» (Киев).
Пресс-служба напомнила, что вчера после стартового матча «Динамо» в групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги Европы против белорусского «БАТЕ», которой закончился вничью 2:2, В.ГАЗЗАЕВ подал просьбу об отставке. Однако сегодня И.СУРКИС просьбу тренера отклонил.
«Таким образом, к будущим матчам в чемпионате и Кубке Украины, а также в Лиге Европы, "Динамо" будет готовить В.ГАЗЗАЕВ», - говорится в сообщении.
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