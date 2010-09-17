Результаты матчей Лиги Европы

16 сентября состоялся первый тур группового раунда Лиги Европы, в котором участвуют три клуба из Украины.

"Динамо" в Киеве настроилось на гарантированные три очка, но пропустило "быстрый гол". Растрачивая стопроцентные моменты, все же сумело до перерыва забить два гола, но во втором тайме опять пропустило соперника на ударную позицию. А завершение у белорусов уверенное - видно, что тренируют дальние удары, в т.ч. без обработки и с ходу. Ничья 2:2 на табло и моральная победа БАТЭ.

Во втором матче группы E Алкмаар предсказуемо выиграл у чемпиона Молдовы "Шерифа" 2:1. 30 сентября динамовцы могут сделать то же, если не будут читать слово "предсказуемо".

"Металлист" крупно - 5:0 - выиграл на поле Дебрецена. Третий гол и удаление сломили венгерскую команду. Будущие соперники - ПСВ и Сампдория - сыграли между собой 1:1, так что "Металлист" - лидер группы. Следующая игра с ПСВ в Харькове.

"Боруссия" во Львове недооценила "Карпаты". То есть, сначала все шло хорошо для немецкой команды: на 10-й минуте унесли Батисту, на 12-й судья назначил пенальти, на 27-й эффектный расстрел вратаря. 0:2. Боруссия убедилась, что она явный фаворит и получила... "гол в раздевалку", "гол по возвращении из раздевалки" и еще один сверху за 12 минут до конца матча. 3:2. Как ни жаль, опытную команду угроза поражения мобилизовала: она использовала и эти 12 минут, и компенсированное время. 3:4. Но стадион благодарил Карпаты за игру.

В другом матче группы сюрприз - Севилья на своем поле уступила ПСЖ 0:1. Если львовяне "покорят Париж" во втором туре, то группе J еще предстоят турнирные интриги.

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Все результаты

Группа А

Зальцбург - Манчестер Сити 0:2

Ювентус - Лех 3:3

Группа B

Арис - Атлетико 1:0

Байер - Русенборг 4:0

Группа C

Лилль - Спортинг 1:2

Левски - Гент 3:2

Группа D

Динамо (Загреб) - Вильяреал 2:0

Брюгге - ПАОК 1:1

Группа E

Алкмаар - Шериф 2:1

Динамо - БАТЭ 2:2 (Милевский 34, Еременко 44 - Родионов 3, Нехайчик 54)

Группа F

Спарта - Палермо 3:2

Лозанна-Спорт - ЦСКА 0:3

Группа G

Андерлехт - Зенит 1:3

АЕК - Хайдук 3:1

Группа H

Штутгарт - Янг Бойз 3:0

Хетафе - Оденсе 2:1

Группа I

ПСВ - Сампдория 1:1

Дебрецен - Металлист 0:5 (Эдмар 24, 74, Хавьер 34, Фининьо 77, Валяев 89)

Группа J

Севилья - ПСЖ 0:1

Карпаты - Боруссия 3:4 (Голодюк 44, Кополовец 52, Кожанов 78 - Шахин 12 пен., Гетце 27, 90+2, Барриос 87)

Группа K

Ливерпуль - Стяуа 4:1

Наполи - Утрехт 0:0

Группа L

Порту - Рапид (Вена) 3:0

Бешикташ - ЦСКА-София 1:0

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Все игры второго тура (30 сентября)

В 20 часов по Киеву начнут встречи:

Группа G. Хайдук - Андерлехт, Зенит - АЕК

Группа H. Оденсе - Штутгарт, Янг Бойз - Хетафе

Группа I. Металлист - ПСВ, Сампдория - Дебрецен

Группа J. Боруссия - Севилья, ПСЖ - Карпаты

Группа K. Утрехт - Ливерпуль, Стяуа - Наполи

Группа L. ЦСКА-София - Порту, Рапид (Вена) - Бешикташ

...а в 22 часа

Группа А. Лех - Зальцбург, Манчестер Сити - Ювентус

Группа B. Русенборг - Арис, Атлетико - Байер

Группа C. Гент - Лилль, Спортинг - Левски

Группа D. ПАОК - Динамо (Загреб), Вильяреал - Брюгге

Группа E. БАТЭ - Алкмаар, Шериф - Динамо

Группа F. ЦСКА - Спарта, Палермо - Лозанна-Спорт