Сэмюэль Питер после боя с Владимиром Кличко угодил в больницу

Менеджер Сэмюэля Питера Ивайло Готцев сообщил о том, что его боксер, нокаутированный чемпионом WBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко, после боя был доставлен в одну из больниц Франкфурта-на-Майне, где состоялся поединок. Об этом пишет newsru.

"Сегодня мы встретились с лучшим супертяжем в мире, - цитирует Готцева корреспондент sportbox.ru. - Он доказал это, также как и то, что его очень тяжело победить. Сэмюэль чувствует себя уже хорошо, даже вновь шутит.

Тем не менее, он пребывает под постоянным медицинским присмотром и отправлен в больницу. Ему следует некоторое время находиться под строгим врачебным контролем".

Напомним, что Кличко нокаутировал Питера в десятом раунде, защитив свои титулы в супертяжелом весе на ринге немецкого Франкфурта.