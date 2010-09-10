Киевляне наносят поражение Шахтеру

22:54, 10 сентября 2010
Спорт
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Оболонь не испугалась соперника

Завершились сегодняшние матчи, открывшие 9-й тур Чемпионата Украины по футболу 

Оболонь - Шахтер 1:0 (Худзик, 51)

Волынь - Севастополь 1:0 (Майкон 7)

Завтра тур продолжат (в скобках набранные очки):

Таврия (10) - Арсенал (11)

Металлург Д (13) - Кривбасс (9)

Динамо (17) - Металлург З (2)

... и в воскресенье завершат

Ворскла (14) - Днепр (16)

Ильичевец (7) - Карпаты (14)

Металлист (13) - Заря (9)

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