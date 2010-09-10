Киевляне наносят поражение Шахтеру
22:54, 10 сентября 2010Спорт
1914
Оболонь не испугалась соперника
Завершились сегодняшние матчи, открывшие 9-й тур Чемпионата Украины по футболу
Оболонь - Шахтер 1:0 (Худзик, 51)
Волынь - Севастополь 1:0 (Майкон 7)
Завтра тур продолжат (в скобках набранные очки):
Таврия (10) - Арсенал (11)
Металлург Д (13) - Кривбасс (9)
Динамо (17) - Металлург З (2)
... и в воскресенье завершатВорскла (14) - Днепр (16)
Ильичевец (7) - Карпаты (14)
Металлист (13) - Заря (9)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter