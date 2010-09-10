Киевляне наносят поражение Шахтеру

Оболонь не испугалась соперника

Завершились сегодняшние матчи, открывшие 9-й тур Чемпионата Украины по футболу Оболонь - Шахтер 1:0 (Худзик, 51) Волынь - Севастополь 1:0 (Майкон 7) Завтра тур продолжат (в скобках набранные очки): Таврия (10) - Арсенал (11) Металлург Д (13) - Кривбасс (9) Динамо (17) - Металлург З (2) ... и в воскресенье завершат Ворскла (14) - Днепр (16) Ильичевец (7) - Карпаты (14) Металлист (13) - Заря (9)

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