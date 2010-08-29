Таврия трижды вела в счете, но пропустила 5 мячей

20:49, 29 августа 2010
Спорт
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Идет 8-й тур Чемпионата Украины

Завершается сегодняшний игровой день 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

Металлург З - Металлист 0:2 (Девич 11, Клейтон 68)

Заря - Таврия 5:3 (Лазарович 27, 85, Виценец 57, Полянский 61, Каменюка 82 - Платон 23, Идахор 39, 59)

Шахтер - Ильичевец 1:0 (Виллиан 61)

Кривбасс - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24)

Напомним, что ранее были сыграны матчи:

Севастополь - Ворскла 0:0

Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацких 32)

... а завтра тур завершат:

Днепр (16) – Металлург Д (10)

Карпаты (11) – Волынь (5)

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