Таврия трижды вела в счете, но пропустила 5 мячей
20:49, 29 августа 2010Спорт
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Идет 8-й тур Чемпионата Украины
Завершается сегодняшний игровой день 8-го тура Чемпионата Украины по футболу
Металлург З - Металлист 0:2 (Девич 11, Клейтон 68)
Заря - Таврия 5:3 (Лазарович 27, 85, Виценец 57, Полянский 61, Каменюка 82 - Платон 23, Идахор 39, 59)
Шахтер - Ильичевец 1:0 (Виллиан 61)
Кривбасс - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24)
Напомним, что ранее были сыграны матчи:
Севастополь - Ворскла 0:0
Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацких 32)
... а завтра тур завершат:
Днепр (16) – Металлург Д (10)
Карпаты (11) – Волынь (5)
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