Таврия трижды вела в счете, но пропустила 5 мячей

Идет 8-й тур Чемпионата Украины

Завершается сегодняшний игровой день 8-го тура Чемпионата Украины по футболу Металлург З - Металлист 0:2 (Девич 11, Клейтон 68) Заря - Таврия 5:3 (Лазарович 27, 85, Виценец 57, Полянский 61, Каменюка 82 - Платон 23, Идахор 39, 59) Шахтер - Ильичевец 1:0 (Виллиан 61) Кривбасс - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24) Напомним, что ранее были сыграны матчи: Севастополь - Ворскла 0:0 Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацких 32) ... а завтра тур завершат: Днепр (16) – Металлург Д (10) Карпаты (11) – Волынь (5)

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