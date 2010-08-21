Юристы ФФУ говорят, что заявление Маркевича нет оснований рассматривать

Юридический отдел Федерации футбола Украины объяснил, почему прошение Мирона Маркевича об отставке не может быть удовлетворено.

Сайт Football.ua приводит заявление Юридического отдела ФФУ.

"21 августа 2010 года в 12 часов Федерацией футбола Украины по факсу получена копия заявления господина Маркевича М.Б. об увольнении с работы на основании ст. 39 КЗоТ.

Просьба Маркевича М.Б. не может быть удовлетворена по следующим причинам.

Во-первых, заявление об увольнении должно быть написано господином Маркевичем лично и в оригинале им же лично подано в Отдел кадров ФФУ, поскольку настоящий документ является основанием для прекращения срочного трудового договора, заключенного в письменной форме.

Во-вторых, ст. 39 КзОТ не определяет в качестве основания для расторжения трудового контракта работника "унижение чести, достоинства как человека и субъекта футбольной деятельности", а, содержит лишь четыре конкретных основания:

- болезнь работника;

- инвалидность работника, препятствующая выполнению работы по договору;

- нарушение владельцем или уполномоченным им органом законодательства о труде, коллективного или трудового договора;

- случаи, предусмотренные ст. 38 КзОТ.

Статья 38 КзОТ предусматривает основания для расторжения трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по инициативе работника:

- невозможность продолжать работу (переезд на новое место проживания;

- перевод мужа или жены на работу в другую местность;

- поступление в учебное заведение;

- невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением;

- беременность;

- уход за ребенком до достижения им четырнадцатилетнего возраста или ребенком-инвалидом;

- уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или инвалидом I группы; выход на пенсию;

- принятие на работу по конкурсу, а также по другим уважительным причинам).

Текст заявления господина Маркевича не содержит никакого основания для увольнения, предусмотренного ст. 39 или ст. 38 КзОТ, кроме того, такие основания должны быть доказаны документально.

Таким образом, Федерация футбола Украины не имеет возможности рассматривать и, тем более, удовлетворять просьбу Маркевича М.Б. об увольнении его с занимаемой должности главного тренера национальной сборной команды Украины по футболу по вышеуказанным причинам".