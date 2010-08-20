Донецкий силач Халаджи установил новый рекорд Украины

Известный донецкий силач Дмитрий ХАЛАДЖИ установил и зафиксировал новый рекорд Украины - «Растяжка автомобилями».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого облсовета.

Так, вчера, 19 августа в ходе культурно-спортивного праздника в городе Комсомольское Старобешевского района Д.ХАЛАДЖИ установил рекорд Украины «Растяжка автомобилями» - в течение нескольких секунд атлет удерживал на цепях 4 автомобиля, которые разъезжались в противоположных направлениях от спортсмена.

Суть нового рекорда состояла в том, что спортсмену удалось удержать автомобили, не позволив им сдвинуться с места.

По словам рекордсмена, наработку этого силового номера он осуществлял «в течение 13 лет, сначала перетягивал группы людей по 25 человек с каждой стороны, потом тренировался, перетягивая лошадей, и вот теперь дошла очередь до автомобилей».

В пресс-службе отметили, что в этом спортивном празднике приняли участие председатель Донецкого областного совета Андрей ШИШАЦКИЙ, председатель Старобешевской райгосадминистрации Василий ПАНЬКО, начальник управления физкультуры и спорта облгосадминистрации Виктор КИРБАБА.

Руководители области поздравили атлета с новым силовым рекордом.

«Я рад принимать участие в этом прекрасном мероприятии. Убежден, что мой друг Дмитрий ХАЛАДЖИ установит еще не один рекорд. Донецкий областной совет будет оказывать ему всяческую поддержку, так как в его лице осуществляется популяризация здорового образа жизни, как в регионе, так и в стране», - сказал глава облсовета. При этом он добавил, что «в ближайшее время Донецкий областной совет вместе с Дмитрием ХАЛАДЖИ проведет ряд спортивных мероприятий».

В пресс-службе облсовета также сообщили, что на следующей неделе Д.ХАЛАДЖИ в рамках проведения «Дней культуры Украины» покажет свои силовые номера в Турции.