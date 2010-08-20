Бессонов взял на себя вину за поражение «Днепра»

Тренер "Днепра" Владимир Бессонов взял на себя вину за поражение днепропетровцев во вчерашнем матче квалификационного раунда Лиги Европы против польского "Леха" (0:1).

"Прежде всего, хочу сказать, что вину за поражение я беру на себя. Неправильно использовал игроков, особенно это касается Феррейры. Человек меня убедил, что готов играть на сто процентов, но оказалось, что он не только не готов, а еще и ощущает боль. Думаю, это самая главная моя ошибка. Пришлось по ходу матча перестраиваться, и вторая его половина показала, что можно с "Лехом" играть. Результат – такое дело… 0:1 или 1:1 – все равно нам нужно забивать на выезде. Поэтому в плане результата я спокоен, а вот ошибку, повторюсь, беру на себя", - цитирует Бессонова официальный сайт ФК "Днепр".

По словам тренера, команда укомплектована, но уровень футболистов не соответствует требованиям европейского футбола.