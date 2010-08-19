Фанаты «Металлиста» проведут шествие протеста

Болельщики футбольного клуба «Металлист» в воскресенье, 22 августа, проведут шествие в знак протеста против решения контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) лишить клуб 9 очков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает сайт болельщиков «Металлиста» United Kharkiv.

«После оглашения решения КДК снять 9 очков с нашей любимой команды наступил момент показать, что мы, болельщики и фанаты ФК «Металлист», вместе с командой как одна семья. Сидеть и смотреть со стороны на то, как наш клуб лишают 3 честных побед, добытых потом и кровью, значит записать себя в ранг молчаливых свидетелей, а не полноправных членов сообщества сторонников «Металлиста», - говорится в обращении.

Болельщики планируют в воскресенье, 22 августа, пройти шествием от площади Конституции до стадиона «Металлист».

«Металлист» не только футбольный клуб, но и гордость Харькова, честь которого не может быть запятнана необоснованными обвинениями недоброжелателей», - отмечают фанаты.

Как сообщал УНИАН, контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ в начале августа этого года признал договорным матч 26-го тура 17-го чемпионата Украины между клубами «Металлист» (Харьков) и «Карпаты» (Львов), который состоялся 19 апреля 2008 р. в Харькове, и снял с обоих команд по 9 очков в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

18 августа с.г. ФК «Металлист» потребовал отменить это решение контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ.

В апреле 2010 г. прокуратура Харьковской области отказала в возбуждении уголовного дела относительно указанного матча «Металлист» - «Карпаты» из-за отсутствия состава преступления.