Ахметов продал «Днепру» нападающего за 7 миллионов евро

Нападающий футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Александр ГЛАДКИЙ перешел в ФК «Днепр» (Днепропетровск). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Шахтера».

Согласно сообщению, трансферная сумма сделки составила 7 миллионов евро.

В составе донецкой команды А.ГЛАДКИЙ выступал с июня 2007 года, провел 124 матча, забил 38 голов. В сезоне 2006/07 был признан лучшим бомбардиром чемпионата Украины (13 голов).

В пресс-службе отметили, что руководство «Шахтера» поблагодарило Александра «за яркую игру и преданность команде» и пожелало ему огромных успехов и футбольной удачи в новом клубе.