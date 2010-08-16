Результаты 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

Матчами 15 августа завершился 6-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Шахтер - Карпаты 1:0 (Виллиан 45)

Арсенал - Волынь 1:1 (Шацких 71 - Пичкур 56)

Севастополь - Металлург Д 0:1 (Чиприан Танаса 89)

Напомним, что ранее были сыграны матчи Ворскла - Динамо 3:1 (Сачко 48, Красноперов 84, Безус 90 пен. - Алмейда 52)

Кривбасс - Таврия 1:4 (Куценко 22 пен. - Ковпак 9, 67, 73, Монахов 45)

Днепр - Металлист 0:1 (Фининьо 56)

Металлург З - Оболонь 1:2 (Рибейро 83 - Мандзюк 62, Кучеренко 65 пен.)

Заря - Ильичевец 2:2 (Езерский 38, 90+1 - Ярошенко 64, Антонов 69)

С 16 очками Шахтер выходит на чистое первое место, опередив проигравших в этом туре Днепр (15) и Динамо (13). К тому же с третьей ступеньки таблицы киевлян подвинула Ворскла (13) благодаря лучшей разнице голов.

Следующие строки занимают Металлист (10) и Карпаты (8), однако каждой из команд грозит лишение 9 очков.

У Таврии, Арсенала и Металлурга Д - по 7 очков, у Зари, Ильичевца и Кривбасса - по 6, у Оболони, Волыни и Севастополя - по 5.

Запорожский Металлург оказался в роли явно последнего - 2 очка.

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В 7-м туре встретятся:

20 августа Оболонь (5) - Заря (6)

21 августа Ильичевец (6) - Арсенал (7)

Волынь (5) - Шахтер (16)

Металлург Д (7) - Ворскла (13)

22 августа Таврия (7) - Металлург З (2)

Металлист (10) - Кривбасс (6)

Динамо (13) - Днепр (15)

Карпаты (8) - ПФК Севастополь (5)