Результаты 6-го тура Чемпионата Украины по футболу
Шахтер - лидер
Матчами 15 августа завершился 6-й тур Чемпионата Украины по футболу.
Шахтер - Карпаты 1:0 (Виллиан 45)
Арсенал - Волынь 1:1 (Шацких 71 - Пичкур 56)
Севастополь - Металлург Д 0:1 (Чиприан Танаса 89)
Напомним, что ранее были сыграны матчиВорскла - Динамо 3:1 (Сачко 48, Красноперов 84, Безус 90 пен. - Алмейда 52)
Кривбасс - Таврия 1:4 (Куценко 22 пен. - Ковпак 9, 67, 73, Монахов 45)
Днепр - Металлист 0:1 (Фининьо 56)
Металлург З - Оболонь 1:2 (Рибейро 83 - Мандзюк 62, Кучеренко 65 пен.)
Заря - Ильичевец 2:2 (Езерский 38, 90+1 - Ярошенко 64, Антонов 69)
С 16 очками Шахтер выходит на чистое первое место, опередив проигравших в этом туре Днепр (15) и Динамо (13). К тому же с третьей ступеньки таблицы киевлян подвинула Ворскла (13) благодаря лучшей разнице голов.
Следующие строки занимают Металлист (10) и Карпаты (8), однако каждой из команд грозит лишение 9 очков.
У Таврии, Арсенала и Металлурга Д - по 7 очков, у Зари, Ильичевца и Кривбасса - по 6, у Оболони, Волыни и Севастополя - по 5.
Запорожский Металлург оказался в роли явно последнего - 2 очка.
***
В 7-м туре встретятся:
20 августаОболонь (5) - Заря (6)
21 августаИльичевец (6) - Арсенал (7)
Волынь (5) - Шахтер (16)
Металлург Д (7) - Ворскла (13)
22 августаТаврия (7) - Металлург З (2)
Металлист (10) - Кривбасс (6)
Динамо (13) - Днепр (15)
Карпаты (8) - ПФК Севастополь (5)