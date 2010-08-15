Шахтер вышел на первое место

Завершились два из сегодняшних матчей 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер - Карпаты 1:0 (Виллиан 45)

Арсенал - Волынь 1:1 (Шацких 71 - Пичкур 56)

С 16 очками Шахтер выходит на чистое первое место, опередив проигравших в этом туре Днепр и Динамо.

Через несколько минут начнется последняя игра тура Севастополь (5) - Металлург Д (4). Обе команды сейчас в нижней части таблицы, но благодаря победе могут резко улучшить свое положение.