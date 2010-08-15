Шахтер вышел на первое место
20:44, 15 августа 2010Спорт
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А Арсенал и Волынь поделили очки
Завершились два из сегодняшних матчей 6-го тура Чемпионата Украины по футболу
Шахтер - Карпаты 1:0 (Виллиан 45)
Арсенал - Волынь 1:1 (Шацких 71 - Пичкур 56)
С 16 очками Шахтер выходит на чистое первое место, опередив проигравших в этом туре Днепр и Динамо.
Через несколько минут начнется последняя игра тура Севастополь (5) - Металлург Д (4). Обе команды сейчас в нижней части таблицы, но благодаря победе могут резко улучшить свое положение.
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